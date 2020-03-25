КАМАЗ завершил 2019 год с чистым убытком в 1,5 млрд рублей по РСБУ

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ПАО «КАМАЗ» в 2019 г. получило 1,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли годом ранее, следует из опубликованной сегодня отчетности компании.

При этом выручка автогиганта выросла до 160,8 млрд руб.

В отчетности КАМАЗа говорится, что отрицательный совокупный результат связан с «общей сложной ситуацией» в сегменте коммерческого автотранспорта, а также с инвестиционным циклом компании и выводом на рынок нового поколения грузовиков. Добавим, что в 2019 году инвестиции компании составили 12,5 млрд рублей.

Также согласно отчетности, в феврале 2020 года КАМАЗ получил субсидии от правительства РФ в размере 15,6 млрд рублей.

Напомним, в феврале гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что допускает возможность слияния или обмена активами с «Соллерсом» в рамках создания альянса производителей автомобилей.

