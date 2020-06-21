В Раифе построили купель в честь Крещения Господня

Фото: скриншот

В Зеленодольском районе в Раифе завершено строительство и открылась купель в честь Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Судя по фото, купель находится прямо у стен Раифского монастыря.

В этом году возле Раифского монастыря начали строить монашеский скит. На площади 10 гектаров в деревне Никольское построили двухэтажный корпус, возвели деревянную ограду в древнерусском стиле и засеяли поля медоносными травами для пасеки. Здесь планируют разводить коз, кроликов и кур.

