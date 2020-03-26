В Татарстане строят первый монашеский скит — видео

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В Татарстане возле Раифского монастыря строят первый в республике монашеский скит, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день на площади 10 га в деревне Никольское Зеленодольского района построили двухэтажный корпус, возвели деревянную ограду в древнерусском стиле и засеяли поля медоносными травами для пасеки.

Позже здесь планируют разводить коз, кроликов и кур.Вся постройка задумана в древнерусском стиле как крепость.