В Татарстане строят первый монашеский скит — видео
В Татарстане возле Раифского монастыря строят первый в республике монашеский скит, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На сегодняшний день на площади 10 га в деревне Никольское Зеленодольского района построили двухэтажный корпус, возвели деревянную ограду в древнерусском стиле и засеяли поля медоносными травами для пасеки.
Позже здесь планируют разводить коз, кроликов и кур.Вся постройка задумана в древнерусском стиле как крепость.Общество Татарстан
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