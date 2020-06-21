Прокуратура Татарстана разместила видео с татарским комиком в своем Instagram-аккаунте
Прокуратура Татарстана разместила видео с татарским комиком Рамилем Шараповым в своем официальном Instagram-аккаунте.
В ролике Шарапов от имени работников Буинского сахарного завода благодарит прокурора Татарстана Илдуса Нафикова за заботу о простых людях и за то, что им выплатили долги по зарплате.
В мае после вмешательства прокуратуры компания «Буинский сахар» выплатила 461 сотруднику зарплату за март. В общей сложности предприятие погасило 7,8 млн рублей долга по зарплате.
Ранее ООО «КамгэсЗЯБ» в Набережных Челнах погасил более 11 млн рублей долгов по зарплате.
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