Прокуратура Татарстана разместила видео с татарским комиком в своем Instagram-аккаунте

Прокуратура Татарстана разместила видео с татарским комиком Рамилем Шараповым в своем официальном Instagram-аккаунте.

В ролике Шарапов от имени работников Буинского сахарного завода благодарит прокурора Татарстана Илдуса Нафикова за заботу о простых людях и за то, что им выплатили долги по зарплате.

В мае после вмешательства прокуратуры компания «Буинский сахар» выплатила 461 сотруднику зарплату за март. В общей сложности предприятие погасило 7,8 млн рублей долга по зарплате.

Ранее ООО «КамгэсЗЯБ» в Набережных Челнах погасил более 11 млн рублей долгов по зарплате.

