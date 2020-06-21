Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC единогласным решением судей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проиграл по очкам американцу Кертису Блэйдсу в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 3. Бой в тяжелой весовой категории прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Все трое судей отдали победу американцу — 49:46, 48:47, 48:46.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.