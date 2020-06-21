Жители Айши пожаловались на то, что от них скрыли общественные обсуждения по проекту генплана

Жители Айшинского поселения в Зеленодольском районе пожаловались на то, что от них скрыли время общественных обсуждений по проекту генерального плана.

«Сделано все, чтобы народ не узнал и не приехал. Конечно! Ведь 200 га сельхозполей уйдут под застройку. 35 га из них пойдут под многоквартирные дома. Кому нужен торговый центр возле дома, возле озера, в котором он купается и рыбачит, возле заповедника федерального значения?» — написали в «Инстаграме» Zelenodolsk Life.

В сообщении говорится, что явка на общественные обсуждения «составила 0 человек», потому что приглашение на собрание было спрятано в файле за другими документами и прикручено к доске объявлений саморезами.

В мае прокуратура провела проверку на ферме «Овощевод» в Айше. Сообщения о том, что животные «мрут с голода» из-за нехватки кормов, не подтвердились.

