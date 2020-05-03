Прокуратура установила, умирали ли под Казанью коровы от голода

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Зеленодольская городская прокуратура проводит проверку на ферме «Овощевод» в Айше. Ранее работники фермы пожаловались на то, что животные «мрут с голода» из-за нехватки кормов, а сами работники не получают зарплату с 2019 года. Данные проверки ведомства предоставил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2019 года в отношении фермы «Овощевод» введена процедура банкротства (наблюдения). Временным управляющим предприятия назначена Усманова И.Ф.

В декабре 209 года руководству было запрещено заключать любые сделки от имени общества по отчуждению, передаче в залог принадлежащих обществу коров, быков и телят, а также объектов недвижимости и основных средств.

Прокуратура проверяет соблюдение трудового законодательства, истребованы соответствующие документы. С работников предприятия собираются заявления для обращения в суд о выдаче судебных приказов на взыскание заработной платы.

Управление Росреестра по РТ выделило специалиста для проведения совместной проверки соблюдения закона «О несостоятельности (банкротстве)». Временно управляющий фермой Усманова И.Ф. прибыла в Зеленодольскую городскую прокуратуру для обсуждения анализа финансового состояния ООО «Овощевод».



Что касается обвинений о том, что коров на ферме морят голодом, то сегодня на место прибыла комиссия ГУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Зеленодольском районе» и государственного ветеринарного надзора. Комиссия не выявила факт падежа крупного рогатого скота и не подтвердила информацию об отсутствии кормов.



Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку на ферме в Айше в Зеленодольском районе по факту публикации в СМИ о невыплате заработной плате работникам, а также о жестоком обращении с животными.

