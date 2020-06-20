Поздравления медиков и заготовка кормов: новые посты в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 20 июня

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Сегодня главы районов Татарстана поздравили медработников с их Днем. К примеру, Вячеслав Козлов, глава Новошешминского района, выложил видео с награждения медицинских работников. «С наступаюшим праздником Днём медицинского работника Сегодня вы на передовом фронте борьбы с эпидемией Здоровья Вам Спасибо огромное», — написал он.

Глава Балтасинского муниципального района Рамиль Нутфуллин записал видеопоздравление. «Хөрмәтле медицина хезмәткәрләре, һөнәри бәйрәмегез белән сезне!», — сообщил он.

А глава Высокогорского района Рустам Калимуллин вручил медикам реанимобиль. Транспорт скорой медицинской помощи подарен по инициативе президента РТ Рустама Минниханова

Марат Гафаров, глава Дрожжановского района, сообщил, что в селе Малая Цильна полностью обновился Парк Победы. В следующем году планируется строительство МФЦ в селе Старая Задоровка. Кроме того, в селе Чувашское Дрожжаное будет благоустроен парк. На днях откроется спортивная площадка, до конца года — детская игровая зона.



Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин проинспектировал готовность избирательных участков города и района к голосованию по поправкам к Конституции.



А глава Арского района Ильшат Нуриев поделился видео о заготовке кормов.

