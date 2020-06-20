Татарстан на 78-м месте по заболеваемости коронавирусом

Татарстан перейдет на второй этап снятия ограничений если федеральный Роспотребнадзор согласует. На сегодня республика на находится на 78-м месте по заболеваемости из 85 регионов России.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сегодня во время брифинга пояснила про снятие ограничительных мероприятий: «Мы, если будет согласование с Роспотребнадзором, перейдем на 2 этап, — наша заявка там лежит».

«В районах ситуация разная, не унифицирована: есть районы благополучные, есть такие, с которыми надо пристально работать, однако в целом ситуация контролируема», — описал положение дел с заболеваемостью коронавирусом Владимир Жаворонков.

Он также отметил невысокую заболеваемость в группе детей до 10 лет — 106 человек за все время пандемии.