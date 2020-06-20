Минземимущество Татарстана продает ветеринарную станцию в Нижнекамске за 4 млн рублей

Минземимущество РТ объявило торги по продаже недвижимости, расположенной в Нижнекамске, на улице Чистопольская. Нежилое здание и земля под ним власти оценивают в 3,8 млн рублей.

Итоги аукциона планируется подвести 14 июля, следует из материалов министерства.

Согласно объявлению о торгах, двухэтажное здание расположено по адресу: ул Чистопольская, 58. Его площадь составляет 188,5 кв.м.

Площадь участка же достигает 1 437 кв.м. Вид разрешенного использования земли: эксплуатация ветеринарной станции.