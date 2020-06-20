ЦБ намерен добиваться права ограничивать комиссии банков

Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. После ограничения ставки эквайринга и введения «банковского роуминга» такие комиссии стали появляться.



Регулятор запросил у Госдумы соответствующих полномочий. Однако в нижней палате парламента эту инициативу еще изучают.

«Я бы не спешил ее поддерживать, вопросы доходов, в том числе комиссионных, должен регулировать рынок», — приводят «Ведомости» слова председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Накануне стало известно, что Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов с банкоматов. С начала июня в банке действует аналогичная комиссия при переводах от 50 тысяч рублей.