Собянин призвал продлить удаленку в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям столицы с просьбой сохранить удаленку, если это возможно.

«Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из «ковидной истории», если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно», — сказал градоначальник в эфире «России 1». (цитата по «РИА Новости»)

Он напомнил, что опасность заражения все еще есть и будет лучше, если в офисе будет сидеть как можно меньше людей.

Также Собянин обратил внимание на то, что сейчас депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству,в котором прописывается процесс и технология работы по удаленке.

16 июня в Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Его авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие депутаты ГД и члены СФ. Законопроект определяет право «удаленного сотрудника» находиться офлайн, формулирует определения, корректирует нормы, регламентирует порядок расторжения договора с дистанционным работником. Детали нового законопроекта — в материале «Реального времени».

