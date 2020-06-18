Исполком Рыбно-Слободского района требует от жительницы снести приют для животных — видео

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Исполком Рыбно-Слободского района требует от жительницы района снести приют для животных, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Эльмира Хисамеева создала за свой счет приют для бездомных животных на своей земле. За 2 года неравнодушная жительница Рыбно-Слободского района спасла сотни собак.

Но теперь исполком района требует приют снести. Дело в том, что приют находится на земле сельхозназначения и по закону здесь его размещать нельзя. Такие приюты можно организовывать только на территории населенных пунктов.

В феврале магазин IKEA запустил в Казани и в других городах сервис поиска дома для животных из приюта.