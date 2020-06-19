«Яндекс.Карты»: вечером в пятницу затруднен выезд из Казани

Вечером в пятницу из Казани затруднен выезд, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Так, движение затруднено на Горьковском шоссе. Вероятно, пробка возникла из-за ДТП по улице Фрунзе. Затор доходит до лесопарка «Лебяжье».

Также огромная пробка из-за двух ДТП возникла на улице Аграрной. Она начинается от улицы Космонавтов и доходит до Мамадышского тракта.

Сегодня в центре Казани образовалась пробка из-за остановившихся троллейбусов. По словам водителей транспорта, где-то произошел обрыв линии.