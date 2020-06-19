В центре Казани из-за остановившихся троллейбусов образовалась пробка
В Казани на улице Карла Маркса скопились около 30 троллейбусов. Из-за этого в центре образовалась пробка.
Похоже, где-то произошел обрыв линии, объяснил один из водителей корреспонденту «Реального времени». Из этого следует, что троллейбусов 2-го, 3-го, 5-го, 7-го и 8-го маршрутов ждать пока не стоит.
Вместе с тем ремонтная бригада уже занимается обрывом линии, который произошел перед площадью Свободы.
Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что движение на Карла Маркса затруднено, но не критично.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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