В центре Казани из-за остановившихся троллейбусов образовалась пробка

В Казани на улице Карла Маркса скопились около 30 троллейбусов. Из-за этого в центре образовалась пробка.

Похоже, где-то произошел обрыв линии, объяснил один из водителей корреспонденту «Реального времени». Из этого следует, что троллейбусов 2-го, 3-го, 5-го, 7-го и 8-го маршрутов ждать пока не стоит.

Вместе с тем ремонтная бригада уже занимается обрывом линии, который произошел перед площадью Свободы.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что движение на Карла Маркса затруднено, но не критично.