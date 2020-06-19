Венецианская комиссия оценила поправки в Конституцию РФ

Венецианская комиссия Совета Европы оценила поправки в Конституцию России, которые касаются отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Так, эксперты предложили изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79. Согласно им «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Комиссия обратила внимание на то, что Россия является членом СЕ и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает ее исполнять решения ЕСПЧ.

Также комиссия выразила обеспокоенность поправкой, которая позволяет Совету Федерации увольнять судей Конституционного суда по представлению президента, пишет RT.



Ранее президент России Владимир Путин ответил на критику поправок в Основной закон страны. В частности, глава государства не согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

