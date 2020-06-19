Глава Зеленодольского района поручил выплатить 100-летней вдове ветерана положенные 75 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Руководитель Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил выплатить вдове участника Великой Отечественной войны положенные 75 тысяч рублей к юбилею Победы.

Сегодня прокуратура сообщила, что отделение Пенсионного фонда отказало 100-летней вдове участника Великой Отечественной войны в единовременной выплате из-за ошибки в отчестве. Инцидент произошел в Зеленодольском районе.

«Стоит отметить, что со стороны сотрудников Управления ПФР по г. Зеленодольску в отношении жительницы района отказных решений не выносилось. При проверке документов и выявлении в них ошибок родственникам вдовы ветерана были даны рекомендации для дальнейших действий», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе главы Зеленодольского района.

По словам Афанасьева, при выплате положенных денег вдове ветерана не нужно заниматься бюрократией, а необходимо помочь жительнице с оформлением документов и выплатить деньги.

«Мы обязаны этим людям, а в такой ситуации усложняем все. Я понимаю, что закон есть закон и его нужно соблюдать, но попрошу как можно скорее решить вопрос вдовы участника войны. Я был в гостях у нее, мы с ней тепло пообщались. Они видели войну, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы они чувствовали себя защищенными. Мы приносим извинения за эту ситуацию, выплата обязательно будет произведена. Я лично за этим прослежу!» — добавил Михаил Афанасьев.

