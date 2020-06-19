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В Зеленодольске 100-летней вдове ветерана отказали в единовременной выплате из-за ошибки в отчестве

13:08, 19.06.2020
В Зеленодольске 100-летней вдове ветерана отказали в единовременной выплате из-за ошибки в отчестве
Фото: wikimedia.org

Отделение Пенсионного фонда отказало 100-летней вдове участника Великой Отечественной войны в единовременной выплате из-за ошибки в отчестве. Инцидент произошел в Зеленодольском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, ошибка была допущена в военном билете супруга женщины.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина выплаты в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тыс. рублей должны были получить инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих. По 50 тыс. рублей выплатили труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Общество Татарстан
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