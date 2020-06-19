В Казани к новому учебному году завершат капремонт одной из старейших художественных школ города

В Казани к новому учебному году отремонтируют одну из старейших художественных школ города. Школа №4 по адресу улица Гвардейская, 61 стала первым объектом дополнительного образования, в котором по республиканской программе проводится комплексный капитальный ремонт.

В школе планируется создать интерьер без больших и ярких деталей, но с приятной минималистичной современной базой. Предполагается, что это будет большой учебный корпус с отдельными классами и возможностью экспонировать работы в импровизированной галерее, которой станут коридоры здания.

В общих зонах помимо нейтрального белого цвета стен будет использоваться серый цвет. Это будет сделано для того, чтобы работы из гипса смотрелись более контрастно. Фасад здания предполагается украсить изображением головы царя Давида.

Ремонтные работы стартовали в апреле этого года, они финансируются из республиканского бюджета и бюджета Министерства культуры РФ.

Художественная школа №4 была открыта в 1964 году. А здание, где сейчас располагается образовательное учреждение, было построено в 1995 году. Сейчас в учреждении обучаются более 600 человек: 201 — на бюджетном направлении и около 400 на внебюджетном, передает мэрия Казани.

Также в Казани в 2021 году на территории спортивной школы «Тасма» планируется построить центр дзюдо. Сейчас уже ведутся проектные работы.

