Проведение массовых концертов в России могут возобновить в сентябре

Фото: realnoevremya.ru (на фото - группа "Би-2")

Министерство культуры РФ направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению концертной деятельности не раньше августа. Что касается репетиций, то требования к ним будут уже скоро согласованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову.

Предполагается, что концертная деятельность в России возобновится в сентябре 2020 года. Массовые мероприятия, в том числе концерты, были запрещены в России с середины марта из-за коронавируса

Напомним, кинотеатры начнут работать в России в середине июля. Театры и концертные залы откроются только осенью, на последнем этапе снятия ограничений.