Проведение массовых концертов в России могут возобновить в сентябре
Министерство культуры РФ направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению концертной деятельности не раньше августа. Что касается репетиций, то требования к ним будут уже скоро согласованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову.
Предполагается, что концертная деятельность в России возобновится в сентябре 2020 года. Массовые мероприятия, в том числе концерты, были запрещены в России с середины марта из-за коронавируса
Напомним, кинотеатры начнут работать в России в середине июля. Театры и концертные залы откроются только осенью, на последнем этапе снятия ограничений.ОбществоКультура
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