Главное о коронавирусе на 18 июня: в Татарстане разрешили мероприятия, Назарбаев заразился

В Татарстане 58 человек на ИВЛ, на парад не приглашают зрителей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 38 новых случаев COVID-19, все контактные. 21 человек госпитализирован, 17 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (19 человек). Девять — в Набережных Челнах. По двое выявлены в Нижнекамском и Нурлатском районах, по одному заболевшему в Верхнеуслонском, Лаишевском, Менделеевском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском районах.

Большинство пациентов находится в возрастной категории от 60 до 70 лет.

Всего в Татарстане зарегистрировано 4 078 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 907 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 33 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 159 человек.

В Татарстане 58 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Из них 17 в крайне тяжелом состоянии. В список входят как пациенты с COVID-19, так и с невирусной пневмонией.



Татарстан отменил обсервацию для приезжающих из-за границы. Теперь прибывающие должны самостоятельно обеспечить себе самоизоляцию по месту жительства.



В Татарстане с сегодняшнего дня органы государственной власти и местного самоуправления могут организовывать и проводить мероприятия с соблюдением мер профилактики. Все остальные массовые мероприятия пока запрещены.



Глава Минздрава РТ Марат Садыков сообщил, что роста смертности в Татарстане в этом году нет. По его словам, показатель общей смертности соответствует пяти месяцам 2018 и 2019 годов.



Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что зрителей на парад Победы 24 июня не приглашают.

Эпидемия в ФК «Ростов»

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 621 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 561 091, а выздоровевших — до 313 963 человек.

Зафиксировано 194 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 7 478 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Второй день подряд в России выявляется менее 8 тысяч заболевших.

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут смотреть парад Победы вместе с Владимиром Путиным, отправили в обсервацию, пишет Bloomberg.



«Коронакризис» снова привел к обсуждению налога на богатство.

В Санкт-Петербурге считают, что город вышел на плато заболеваемости.

В Челябинской области произошла вспышка COVID-19 медном руднике Учалинского ГОКа. Диагноз подтвержден у четверых.

Фото ugok.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России нужен месяц, чтобы достичь минимума по числу новых случаев коронавируса в день.

В Москве скончался первый ребенок с коронавирусом. Двухлетняя девочка умерла из-за синдрома Кавасаки.

Тесты шестерых футболистов ФК «Ростов» на коронавирус показали положительный результат. В официальном сообщении клуба говорится, что с ними в контакте были 42 человека — все игроки и тренерский штаб клуба. Все отправлены на карантин.

У Нурсултана Назарбаева коронавирус

По состоянию на 11.15 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 416 673. Умерли 451 659 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 234 475). На второй строчке — Бразилия (960 309), Россия на третьем месте (561 091). На четвертом месте — Индия (367 963), на пятом — Великобритания (299 251).

ВОЗ больше не будет испытывать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для борьбы с коронавирусом из-за его неэффективности.

В Германии крупная вспышка коронавируса обнаружена на мясокомбинате. Заболели 600 работников мясокомбината в Реда-Виденбрюке.

Ученые Китая и США заявили, что антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления пациента. Из-за этого есть высокий риск повторного заражения.

У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус.

Фото kremlin.ru

В Греции открываются легальные публичные дома. Клиентам дается на встречу с секс-работницей не более 15 минут. Оба участника процесса должны быть в масках.

В Японии презентуют приложение для отслеживания контактов с носителями коронавируса.

Китайские медики рассказали, что симптомами коронавируса у детей часто становятся лихорадка, рвота и диарея.

Ольга Плешкова