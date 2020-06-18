Поздравления медработников в Альметьевске и урожай клубники в Дрожжановском: новое в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 18 июня

Сегодня глава Альметьевского района в преддверии Дня медицинского работника наградил памятными знаками «100 лет образования Татарской АССР» и вручил планшеты от объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт — Милосердие» медицинским сестрам — мамам, воспитывающим пятерых и более несовершеннолетних детей.

С профессиональным праздником медицинских работников также поздравил руководитель Елабужского района РТ Рустем Нуриев. Для них он оставил видеопоздравление на своей страничке в «Инстаграме». Несмотря на то, что в кадре Нуриев один и поздравление снимается на открытом воздухе, он не забыл про средства индивидуальной защиты.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сегодня вместе с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным посетил Авторетроклуб и обсудил подготовку к участию в параде Победы. Они осмотрели кортеж раритетных автомобилей, которые будут задействованы в предстоящем шествии. Встреча прошла на базе клуба «Ретромобиль».

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин показал подписчикам фото с выездного совещания по организации веломаршрута в пригородных лесных массивах Нижнекамска. Подписчики Метшина оценили инициативу и написали под постом свои предложения, пожелания и замечания, а замруководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам ГО и ЧС и антитеррористической деятельности Радик Шайдуллин отправил под фотографией начальства эмоджи в виде сердечка.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров показал своим подписчикам урожай клубники.

Ягод в этом году очень много, часть из них отправляется в Москву, рассказал Гафаров.