Министр здравоохранения Татарстана прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Челнах

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков ответил на вопрос о том, как решается ситуация с здравоохранением Набережных Челнов.

«Когда к нам привозят пациентов, мы не знаем, ковидный он или нет. Так же, как и в Набережных Челнах. Там идет сортировка: те, у которых не вирусная пневмония, мы отправляем в отрицательные по вирусу лечебные учреждения. Это эпидемиологически правильный подход. Те пациенты, у которых подтверждена вирусная пневмония, направляются в провизорные ковидные госпитали. А в Челнах в определенный период возникло то, что поток, состоящий и из самохода, и из скорой помощи, приемный покой не смог физически сразу переработать»,

В итоге в Челнах открыли еще один сортировочный госпиталь.

Ранее челнинские клиники начали привлекать врачей из других городов для работы с коронавирусными пациентами. Так, шестеро медиков отправились в автоград из Мамадыша.