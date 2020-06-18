Минниханов утвердил закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год
В четверг, 18 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета республики. Этот закон Госсовет РТ принял сразу в трех чтениях неделю назад.
Согласно документу, профицит бюджета за прошлый год составил 13,7 млрд рублей. Доходы бюджета достигли 288,5 млрд рублей против расходов в размере 274,8 миллиарда.
Закон вступил в силу со дня его опубликования.
На заседании Госсовета РТ 11 июня председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин рассказывал, что указанные 13,7 млрд рублей «перешли во исполнение обязательств текущего проблемного года».
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