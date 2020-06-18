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Минниханов утвердил закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год

18:07, 18.06.2020
Минниханов утвердил закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год
Фото: president.tatarstan.ru

В четверг, 18 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета республики. Этот закон Госсовет РТ принял сразу в трех чтениях неделю назад.

Согласно документу, профицит бюджета за прошлый год составил 13,7 млрд рублей. Доходы бюджета достигли 288,5 млрд рублей против расходов в размере 274,8 миллиарда.

Закон вступил в силу со дня его опубликования.

На заседании Госсовета РТ 11 июня председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин рассказывал, что указанные 13,7 млрд рублей «перешли во исполнение обязательств текущего проблемного года».

ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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