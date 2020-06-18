Защитнику «Ак Барса» Юдину сделали операцию в Германии

Защитнику «Ак Барса» Дмитрию Юдину сделали операцию в госпитале Святого Августина в немецком городе Дюрен.

Хоккеист опубликовал «сторис» в своем «Инстаграме», процитировав поэта Уильяма Шекспира.

«Здоровье — дороже золота». Шекспир. Берегите себя и своих родных и близких», — написал защитник.

Юдин выступает за казанцев с 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 53 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков. Ранее Юдин подписал новый договор с казанцами сроком на два года.