Тренер «Ак Барса» Гатиятулин раскрыл трансферные планы клуба

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о трансферных планах клуба в ближайшее время. Дедлайн на переходы хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен на 27 декабря.

— Рынок не такой богатый в плане выбора. Не мы одни хотим усилиться, работа ведется. Ранее мы озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Если будет конкретика — вы обо всем узнаете, — сказал тренер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к форварду московского «Динамо» Эрику О'Деллу.

— Да, он есть в нашем списке, но преждевременно о чем-то говорить, — заявил Гатиятулин.

«Ак Барс» после 32 сыгранных матчей набрал 44 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. От лидирующего «Трактора» казанцы отстают на четыре балла, проведя при этом на три игры меньше.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря с «Салаватом Юлаевым» в Казани в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин