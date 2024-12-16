Петан и Яшкин вышли на тренировку «Ак Барса» после игры за сборную КХЛ

Нападающие «Ак Барса» Николас Петан и Дмитрий Яшкин вышли на тренировку команды после возвращения из расположения сборной мира КХЛ. Хоккеисты участвовали в Кубке Первого канала по хоккею в Санкт-Петербурге.

По данным источника, тренировку «Ак Барса» пропускает нападающий Илья Сафонов. Форвард выступал за сборную России в Кубке Первого канала. Накануне россияне обыграли команду Казахстана, а Сафонов стал автором одной из шайб.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был перерыв на матчи сборных с 8 по 17 декабря. В последней игре чемпионата «Ак Барс» в гостях в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

Следующий матч «барсы» проведут 18 декабря в Казани в 19.30 по московскому времени. Соперником «Ак Барса» станет уфимский «Салават Юлаев».

Петан и Яшкин провели на Кубке Первого канала по одному матчу за сборную мира КХЛ. Нападающие «Ак Барса» не набрали результативных очков на турнире.

Зульфат Шафигуллин