Российские пловцы стали вторыми в медальном зачете ЧМ
Первую строчку заняла сборная США
По итогам чемпионата мира в Венгрии российские пловцы завоевали 10 медалей, из которых 6 золотые и 4 серебряные. Самый успешный российский пловец на этом турнире — Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом мира.
Лидерами медального зачета стали американцы, забравшие 18 наград высшего достоинства.
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