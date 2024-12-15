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Российские пловцы стали вторыми в медальном зачете ЧМ

22:44, 15.12.2024

Первую строчку заняла сборная США

Российские пловцы стали вторыми в медальном зачете ЧМ
Фото: Динар Фатыхов

По итогам чемпионата мира в Венгрии российские пловцы завоевали 10 медалей, из которых 6 золотые и 4 серебряные. Самый успешный российский пловец на этом турнире — Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом мира.

Лидерами медального зачета стали американцы, забравшие 18 наград высшего достоинства.

Дарья Беззубова

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