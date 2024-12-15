«Россия 25» в третий раз победила на Кубке Первого канала, обыграв сборную Казахстана
«Россия 25» в третий раз победила на Кубке Первого канала, обыграв сборную Казахстана со счетом 3:1. (1:1, 1:0, 1:0).
В составе команды-победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин, Василий Глотов и Илья Сафонов. А Андрей Буяльский отличился в команде Казахстана.
По итогам трех матчей российская команда набрала шесть очков и досрочно заняла лидирующую позицию в турнирной таблице.
Напомним, стартовый матч Кубка Первого канала был самым интересным в турнире. Сборная России на классе разгромила команду легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. Несмотря на результат, выступление так называемой сборной мира КХЛ — большое событие для российского хоккея, находящегося в изоляции. Подробнее — в материале «Реального времени».
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