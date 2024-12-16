Капитан «Рубина» Иванов назвал Даку сильнейшим форвардом РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Рубина» Олег Иванов объяснил, почему считает нападающего казанского клуба Мирлинда Даку сильнейшим форвардом в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, албанский футболист превосходит конкурентов в лице Джона Кордобы и Манфреда Угальде своей разносторонностью.

— В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде. Даку более разносторонний, на поле умеет все. В каждом матче выполняет громадный объем черновой работы. Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку — 9. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов, — написал Иванов в своей авторской колонке в «Спорт-Экспресс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Манфред Угальде выступает за «Спартак» и закончил первую часть сезона в статусе лучшего бомбардира РПЛ с 15 голами. Его партнер по команде хавбек Эсекиэль Барко входит в число лучших ассистентов лиги с 6 голевыми передачами.

Джон Кордоба забил 8 мячей за «Краснодар» в первой части сезона РПЛ. В активе Даку 9 забитых голов, а также 4 голевых паса. По результативным действиям за весь 2024 год нападающий «Рубина» является лучшим игроком в РПЛ.

Ранее Даку рассказал, почему сорвался его переход в Италию в летнее трансферное окно.

Зульфат Шафигуллин