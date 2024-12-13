Форвард «Рубина» Чуни: «Ориентируюсь на Мбаппе и Холанда, моя цель — забивать»
Нападающий «Рубина» Марвин Чуни сообщил, что в своем футбольном развитии ориентируется на форвардов «Реала» Килиана Мбаппе и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
— Раньше я всегда ориентировался на Роналду. Мне нравилось, как он работал. Он полон футбола. Сейчас я ориентируюсь на Мбаппе и Холанда. Я тоже быстрый, и моя цель — забивать. Так что я ориентируюсь на них, — сказал Чуни Metaratings.ru.
Марвин Чуни перешел в «Рубин» в летнее трансферное окно из итальянского «Фрозиноне». Албанский нападающий является воспитанником академии многократного чемпиона Германии «Баварии».
В текущем сезоне Чуни провел девять матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.