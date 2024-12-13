Форвард «Рубина» Чуни: «Ориентируюсь на Мбаппе и Холанда, моя цель — забивать»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Марвин Чуни сообщил, что в своем футбольном развитии ориентируется на форвардов «Реала» Килиана Мбаппе и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

— Раньше я всегда ориентировался на Роналду. Мне нравилось, как он работал. Он полон футбола. Сейчас я ориентируюсь на Мбаппе и Холанда. Я тоже быстрый, и моя цель — забивать. Так что я ориентируюсь на них, — сказал Чуни Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марвин Чуни перешел в «Рубин» в летнее трансферное окно из итальянского «Фрозиноне». Албанский нападающий является воспитанником академии многократного чемпиона Германии «Баварии».



В текущем сезоне Чуни провел девять матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

Зульфат Шафигуллин