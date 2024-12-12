Россия разгромила сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала
Россия обыграла с разгромным счетом 4:1 сборную мира КХЛ в первом матче на Кубке Первого канала. Команда Романа Ротенберга забила три шайбы во втором периоде.
Голы в составе сборной России забили Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Александр Елесин и Илья Сафонов. У соперников за несколько минут до конца матча отличился Либор Шулак.
Следующий матч сборная России проведет 14 декабря с командой Белоруссии в 14.00 по московскому времени.
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