Форвард УНИКСа Беленицкий оценил шансы команды в сезоне Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о шансах казанской команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В прошлом розыгрыше турнира подопечные Велимира Перасовича дошли до финала, где уступили московскому ЦСКА.

— Может быть, сейчас мы не показываем тот баскетбол, к которому все привыкли. Потому что пока не выиграли еще ни одной игры у топов. Но, думаю, потихоньку к этому придем. Было сыграно только 18 игр, всего в регулярном сезоне их 44. Меньше половины матчей сыграно. И УНИКС еще начнет показывать тот баскетбол, к которому все привыкли. Я уверен, что мы сможем выйти в финал и побороться за золотые медали, — сказал Беленицкий «Чемпионату».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

УНИКС после 19 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе казанцев 33 набранных очка, с 14 победами при 5 поражениях. Команда Перасовича дважды проиграла «Локомотиву-Кубани» и ЦСКА, а также не смогла одолеть «Зенит».

Беленицкий выступает за УНИКС с апреля 2024 года, изначально перейдя в клуб на правах аренды. Летом 22-летний форвард подписал с казанцами полноценный контракт по системе «1+1».

Зульфат Шафигуллин