УНИКС одержал победу над «Пари НН» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал уверенную победу на домашней площадке над нижегородским «Пари НН» со счетом 102:66 (23:22, 33:18, 19:12; 27:14).

В составе УНИКСА самым результативным на паркете был разыгрывающий Маркос Найт (29 очков, 6 подборов). У «Пари НН» 15 очков заработал форвард Обри Доукинс.

УНИКС продолжает демонстрировать успешные результаты в Единой лиге ВТБ. В последних шести играх команда одержала пятую победу, а всего в этом сезоне — четырнадцатую. В турнирной таблице клуб занимает третье место.



В очередном туре регулярного чемпионата УНИКС отправится в Санкт-Петербург, где встретится с «Зенитом». Матч состоится 18 декабря в 19:30.



Дарья Пузикова