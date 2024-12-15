Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира

Победное золото он завоевал в составе эстафеты 4х100 с мировым рекордом

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира в составе эстафеты 4х100 метров. Вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Егором Корневым он установил мировой рекорд, финишировав с результатом 3.18.68.

Предыдущий рекорд (3.18.98) принадлежал сборной США и был установлен в декабре 2022 года на чемпионате мира в Мельбурне.

Дарья Беззубова