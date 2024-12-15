Новости спорта

06:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира

22:32, 15.12.2024

Победное золото он завоевал в составе эстафеты 4х100 с мировым рекордом

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира
Фото: предоставлено СК «Синтез»

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира в составе эстафеты 4х100 метров. Вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Егором Корневым он установил мировой рекорд, финишировав с результатом 3.18.68.

Предыдущий рекорд (3.18.98) принадлежал сборной США и был установлен в декабре 2022 года на чемпионате мира в Мельбурне.

Дарья Беззубова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортВодные виды спорта

Новости партнеров

Читайте также