Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира
Победное золото он завоевал в составе эстафеты 4х100 с мировым рекордом
Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков стал чемпионом мира в составе эстафеты 4х100 метров. Вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Егором Корневым он установил мировой рекорд, финишировав с результатом 3.18.68.
Предыдущий рекорд (3.18.98) принадлежал сборной США и был установлен в декабре 2022 года на чемпионате мира в Мельбурне.
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