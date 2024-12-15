«Спорт и искусство»: в Казани прошло ледовое шоу с симфоническим оркестром

На льду сошлись классическая музыка, балет и фигурное катание

Фото: Динар Фатыхов

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» состоялось 14 декабря в Казани. Проект вдохновлен «Русскими сезонами» Сергея Дягилева и стремится удивить зрителей объединением сразу нескольких художественных и спортивных дисциплин — на площадке одновременно находились артисты балета, фигуристы, воздушные гимнасты и симфонический оркестр.

Главную роль Мари исполнила многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, солистка международных шоу на льду Елена Йованович.

— Всегда хотела покататься под живую музыку симфонического оркестра несмотря на то, что формат площадки в этом случае для фигуристов не очень удобный, ведь нам приходится перестраивать рисунок и искать новые заходы на элементы, но музыка все компенсирует, забирает тебя полностью и запускает мурашки по коже. С большим трепетом отношусь к роли Мари, наслаждаюсь выступлением каждый раз. Приезжаем с шоу в Казань уже во второй раз и не упускаем возможности посетить достопримечательности — вчера сходили на «Гамлета» в драматический театр и остались под большим впечатлением, а сегодня после шоу планируем погулять в кремле, — поделилась Елена Йованович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Менеджером балетной части шоу стал артист балета Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, выпускник Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Давид Срабов. В состав труппы вошли шесть балерин из разных театров страны. Перед казанской публикой выступала лауреат международных конкурсов, солистка екатеринбургского театра оперы и балета Мана Кувабара.

— Темой моей дипломной работы в ГИТИСе была роль педагога хореографии в развитии технических и хореографических элементов в фигурном катании, поэтому я ощущал большую ответственность. Балет Чайковского — это вершина искусства, которая требует максимального мастерства от артиста. Нам удалось объединить спорт с искусством — здесь есть не только сложные трюки, но и сюжет, образы и монологи, при этом двигатель всего действа — музыка, — рассказал Давид Срабов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Симфонический оркестр «Симфоника» выступал под руководством лауреата международных конкурсов дирижера Николая Шугаева.

— Первый раз выступал в Казани и убедился, что этот город — настоящая жемчужина, один из лучших в России. Дирижировал во многих балетных спектаклях по всему миру, но на льду выступать раньше не доводилось — здесь оркестр оказался в самом центре событий, вокруг нас были фигуристы и зрители. Для России характерен интерес к классической музыке — это часть нашей культуры, но сейчас, как мне кажется, этот интерес становится еще больше. Декабрь — время Щелкунчика, которое дарит нам ощущение праздника, сказки и тепла. Все то, что нам так необходимо испытывать, — поделился Николай Шугаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Формат позволяет уделить внимание всем зрителям, и они становятся участниками сказки. Приятно чувствовать реакцию публики и наслаждаться этим обменом, когда мы делаем поддержки и пытаемся растопить лед танцами, а они — включают фонарики и наполняют площадку теплом и поддержкой, — дополнила тренер-хореограф спортивной школы «Орион» на базе СШОР ФСО «Авиатор» Анита Сулейманова.



Дарья Беззубова