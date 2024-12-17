Валиева повторно обратилась в Федеральный суд Швейцарии по допинговому делу
Российская фигуристка Камила Валиева повторно обратилась в Федеральный суд Швейцарии по допинговому делу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба суда.
Сторона спортсменки подала апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил. Других деталей обращения пока нет.
Валиева дисквалифицирована до декабря 2025 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). В допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года был обнаружен запрещенный триметазидин. Все результаты российской спортсменки аннулированы с этой даты.
Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил первую апелляцию Валиевой на решение CAS.
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