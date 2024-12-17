Валиева повторно обратилась в Федеральный суд Швейцарии по допинговому делу

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская фигуристка Камила Валиева повторно обратилась в Федеральный суд Швейцарии по допинговому делу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба суда.

Сторона спортсменки подала апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил. Других деталей обращения пока нет.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Валиева дисквалифицирована до декабря 2025 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). В допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года был обнаружен запрещенный триметазидин. Все результаты российской спортсменки аннулированы с этой даты.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил первую апелляцию Валиевой на решение CAS.

Зульфат Шафигуллин