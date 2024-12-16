Сафонов вернулся в «Ак Барс» из сборной России с повреждением

Нападающий пропустил тренировку перед игрой с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Илья Сафонов вернулся в «Ак Барс» из сборной России с небольшой травмой. По причине повреждения хоккеист пропустил тренировку казанской команды. Об этом сообщил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

— Илья прилетел вчера вечером, сегодня дали ему выходной. Он отыграл все матчи на Кубке Первого канала, здорово себя проявил. У него есть небольшое повреждение, врачи его осмотрели, завтра должен присоединиться к основной группе, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Сафонов сыграл во всех трех матчах сборной России на Кубке Первого канала. Нападающий отличился в играх со всеми тремя соперниками и стал лучшим снайпером российской команды на турнире.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин