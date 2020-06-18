Володин: после Путина будет Путин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после окончания президентского срока Владимира Путина выстроенная им система будет определять будущее России.

Во время интервью «Газете.ру», отвечая на вопрос о том, можно ли трактовать принятие поправок в Конституцию как создание системы «после Путина», Володин сказал: «После Путина будет Путин».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — пояснил председатель Госдумы.



Также Володин отметил, что изменения в основной закон РФ вносились «не конкретно под человека». По его словам, о поправках на протяжении долгого времени говорили эксперты и ученые в сфере конституционного права.

Председатель Госдумы подчеркнул, что поправка о президентских сроках не являлась инициативой только депутата Валентины Терешковой. Он пояснил, что данная идея «жила в умах». «Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры», — добавил политик.

Ранее Верховный суд отказался принять иск, в котором просили обжаловать указ президента России Владимира Путина о назначении голосования по Конституции на 1 июля.

