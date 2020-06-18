В Казани «колдунью» из Новосибирска наказали условным сроком

Фото: «Реальное время»

Виновной в мошенничестве с ущербом в 1,5 млн рублей признал Вахитовский райсуд Казани 28-летнюю Раису Вишневскую из Новосибирска, что представлялась колдуньей и брала деньги за «магические услуги».



Согласно приговору суда, обвиняемая разместила в Сети объявление с предложением погадать, приворожить суженого или снять порчу. Осенью 2019-го на объявление клюнула 27-летняя жительница Казани в надежде нетрадиционными методами решить проблемы со здоровьем, рассказали «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Диагноз — «порча» — аферистка поставила по телефону и предложила дистанционно снять проклятие за крупную сумму. Потерпевшая отдала 1,5 млн рублей с лишним, а проблемы со здоровьем остались. Поэтому написала заявление в полицию.

В ходе предварительного следствия гадалка полностью признала вину и возместила часть ущерба в размере 930 тысяч рублей.

Суд рассмотрел ее дело в особом порядке и назначил условный срок в 3 года с таким же испытательным.

Приговор еще не вступил в силу.