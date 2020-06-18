Руслан Айсин на канале Максима Шевченко рассказал, что общего между татарами и русскими

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Философ и политик из Татарстана Руслан Айсин выступил на YouTube-канале журналиста Максима Шевченко. Он перечислил базовые ценности, которые могут объединить все народы России, и отдельно остановился на общих чертах татар и русских.

«Давай разберемся, какие у нас базовые ценности?» — спросил гостя Шевченко.

«Во-первых, это взаимоуважение друг к другу. Во-вторых, […] некая общая культурная матрица», — ответил Айсин.

Тут Максим Шевченко перебил его, попросив назвать общие черты «между татарином и русским».

По словам Руслана Айсина, татары и русские имеют общие «переходные образы» — например, Максим Горький одинаково близок представителям обеих наций, уверен философ.

Они также обсудили жалобы некоторых подписчиков Шевченко на советскую власть, убившую «лучших представителей татарской интеллигенции».

«Люди видят историю однобоко, к сожалению. […] Ленин восстановил государственность народам России: марийцы, карелы, татары, башкиры», — прокомментировал Айсин, добавив, что многие представители татарского народа пошли за большевиками.

Ранее в колонке для «Реального времени» Айсин рассказывал, чем мишары отличаются от остальных татар.

