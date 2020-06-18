РПЛ не рассматривает вариант с остановкой чемпионата из-за коронавируса

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига не рассматривает вариант с остановкой чемпионата из-за ситуации со вспышкой коронавируса в «Ростове».

«Наша позиция — не оборонительная, мы посмотрели все варианты, узнали, что думает Роспотребнадзор. Есть регламент. Будет согласие — мы все поддержим. Сегодня утром мне поступило письмо от «Ростова», мы совместно с Дюковым и Алаевым рассмотрели варианты. Один из наших вариантов — который мы уже назвали.

Нельзя говорить, есть ли риск, что мы не остановим. Это пандемия, в первую очередь важно здоровье населения, в данном случае — здоровье игроков. Но в данной ситуации мы такое решение не рассматриваем», — сказал Прядкин.

Ранее у шестерых футболистов «Ростова» анализы на коронавирус показали отклонение от нормы. Пресс-служба ростовского клуба уже подтвердила данную информацию. В результате инцидента 42 представителя «Ростова» были помещены на двухнедельный карантин.

Сообщалось, что ростовскому клубу может грозить техническое поражение в матче 23-го тура против «Сочи».