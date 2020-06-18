Хуснуллин назвал идею заморозки тарифов ЖКХ популистским заявлением

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил против предложения заморозить тарифы ЖКХ, назвав его популистским заявлением.

«Тарифы, наверное, было бы неплохо заморозить, но вопрос: а где предприятия ЖКХ будут брать деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе системы ЖКХ в среднем от 50% до 60% мы обеспечим безаварийную работу? У нас энергоресурсы дорожают, инфляция все равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления», — цитирует его портал «Управление ЖКХ».



Хуснуллин уверен — нужно сосредоточиться на адресной материальной помощи россиянам.

«Потому что точно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Конечно, надо губернаторам и из федерального центра помогать, и эту проблему оперативно решать», — подчеркнул Хуснуллин.



Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Индексация тарифов во второй половине 2020 года должна составить в среднем 4%.

Против инициативы уже выступили ряд министерств и ведомств. По мнению Минэкономики, индексация тарифов должна соответствовать одобренным правительством параметрам социально-экономического прогноза.