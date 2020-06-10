В России могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева.

В какие сроки будет принято окончательное решение, он не уточнил.

Индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%. В 2019 году за аналогичный период размер индексации составлял 2,4%. То есть плата за ЖКХ вырастет в два раза и более. В связи с этим депутат Госдумы Иван Сухарев уже предложил вице-премьеру Марату Хуснуллину оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне 2019 года.