Ведомства и представители отрасли выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ

Ведомства и предприятия ТЭКа отрасли выступили против отказа от повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что из-за моратория только в сфере водоснабжения коммунальщики потеряют 300 млрд рублей. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что отказ от повышения тарифов «прямо противоречит поручению президента о моратории на ухудшение условий работы ресурсоснабжающих организаций». По мнению Минэкономики, индексация тарифов должна соответствовать одобренным правительством параметрам социально-экономического прогноза.



Что касается отраслевых компаний, то советник председателя правления «Интер РАО» Марина Файрушина призвала «выступить единым фронтом» против отказа от повышения тарифов.

Вчера стало известно, что Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Индексация тарифов во второй половине 2020 года должна составить в среднем 4%.