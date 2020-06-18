Полиция задержала москвича, который взломал ПО экрана в аэропорту «Казань» и включил видео порнографического характера

Полицейские задержали москвича, который включил на большом экране в аэропорту «Казань» видео порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях появился ролик о демонстрации порно в казанском аэропорту. Полиция установила личность человека, который запустил трансляцию. Им оказался житель Москвы. Он воспользовался уязвимостью в программном обеспечении сенсорного экрана и запустил воспроизведение видео.

Следственный отдел Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. С него взяли подписку о невыезде и «надлежащем поведении».

Ранее в Казани задержали вора, который грабил квартиру, пока хозяева спали.

