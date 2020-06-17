В Казани задержали квартирного вора, который выносил ценности, пока хозяева спали — видео
В Казани полицейские задержали квартирного вора, который выносил ценные вещи из квартир, пока их хозяева спали в других комнатах. Об этом сообщили в МВД по РТ.
Уроженца Таджикистана подозревают в серии квартирных краж. Пока установлена причастность задержанного к трем квартирным кражам, совершенным 24 мая и 12 июня на территории Вахитовского и Советского районов города.
Все потерпевшие живут на первых этажах дома. Мужчина ранним утром проникал в квартиры через открытое окно, сняв москитную сетку. При этом хозяева квартир спали в других комнатах. Из одной квартиры он вынес все украшения на сумму 202 тыс. рублей. Из второй пропали наручные часы, аккумулятор для сотового телефона и золотые обручальные кольца.
Предполагаемого вора задержали 12 июня на улице Павлюхина. В его квартире оказалась часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее в Казани задержали предполагаемого вора имущества из автомобилей, который находился в федеральном розыске.
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