Для гостиничного бизнеса в РТ откроется горячая линия от Роспотребнадзора

Для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в Татарстане заработает горячая линия. Об этом сообщает Роспотребнадзор РТ.

Специалисты ведомства будут консультировать представителей гостиничного бизнеса и предприятий бытового обслуживания по вопросам требований законодательства РФ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Работа горячей линии запланирована 23 по 29 июня. Позвонить можно будет с 10.00 и до 17.00 по телефону (843) 273 76 72.

Ранее Роспотребнадзор РФ выпустил рекомендации, согласно которым в гостиницах не следует заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом. В частности, один из пунктов звучит так: «Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

