В Госдуме предложили запретить банкам рекламировать кредиты по телефону

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В Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям проводить обзвон для рекламы кредитов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Письмо направлено на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

В письме парламентарий аргументировал: по телефону гражданин не может определить, из легального ли банка производился звонок или из микрофинансовой организации. Кроме этого, назойливые звонки могут доставлять дискомфорт тому, кто не заинтересован в получении кредита, передает содержание обращения RT.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов.

