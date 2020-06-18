В Госдуме предложили запретить банкам рекламировать кредиты по телефону
В Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям проводить обзвон для рекламы кредитов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
Письмо направлено на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
В письме парламентарий аргументировал: по телефону гражданин не может определить, из легального ли банка производился звонок или из микрофинансовой организации. Кроме этого, назойливые звонки могут доставлять дискомфорт тому, кто не заинтересован в получении кредита, передает содержание обращения RT.
Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов.
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