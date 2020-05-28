Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что увеличение долговой нагрузки россиян происходило в первую очередь за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физлицам.

Сейчас доля кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки, — прим. ред.) более 80% равна 23%. Такие кредиты являются наиболее рискованными. В ЦБ ожидают, что таким заемщикам с большей вероятностью необходима реструктуризация, передает «РИА Новости».



Также Банк России рекомендовал кредиторам сообщать заемщикам о причинах отказа в реструктуризации кредита или предоставлении кредитных каникул.

